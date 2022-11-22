Старые сандалии Стива Джобса продали на аукционе за $218 000

Легендарную обувь продали на аукционе Idols & Icons Rock N' Roll в Hard Rock Cafe в Нью-Йорке. „ Стелька из пробки и джута сохраняет отпечаток стопы Стива Джобса , который сформировался после многих лет использования“, — говорилось в описании лота.

Стив Джобс и Стив Возняк основали компанию Apple в 1976 году в доме родителей Джобса в Калифорнии. В 2000 году Джобс стал гендиректором Apple, и под его руководством компания разработала и вывела на рынок такие хиты, как плеер iPod, смартфон iPhone и планшетный компьютер iPad (2010). Джобс умер в 2011 году от осложнений рака поджелудочной железы.