ВИДЕО | На генеральной репетиции танцев Юри Ратас ударился головой об пол: все могло закончиться очень плохо

„Это был не трюк. Это был прыжок...“, - начал Ратас, который рассказал, что на танцевальных репетициях случаются несчастные случаи. Кристина добавила, что во всем виновата ее юбка. „Юри наступил мне на юбку, упал и задел меня. У нас было очень красивое синхронное падение“, - заявила партнерша Ратаса.

„Оглядываясь назад, можно сказать, что это действительно уморительно. Я согласен, что это было синхронно, но все могло закончиться очень плохо“, - сказал Ратас.

„Юри ударился головой о пол“, - заключила Тармет. К счастью, теперь все это в прошлом.

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