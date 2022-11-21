От удачи до мотивации. Прогноз Василисы Володиной на неделю

„Плюсы – прорастает чуть больше уверенности в себе, поднимает голову оптимизм, проснулись радость жизни и какая-то легкость. Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом новизны, открытий, чего-то молодого и сильного. Минусы – заставить себя что-то делать по-прежнему непросто“, — пишет Володина.