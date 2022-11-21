От удачи до мотивации. Прогноз Василисы Володиной на неделю
Астролог и экс-звезда шоу „Давай поженимся“ представила в своём телеграм-канале краткий прогноз на начавшуюся неделю.
„Плюсы – прорастает чуть больше уверенности в себе, поднимает голову оптимизм, проснулись радость жизни и какая-то легкость. Как будто препятствия растворились или не так мозолят нам глаза. А с четверга и вовсе веет свежим бризом новизны, открытий, чего-то молодого и сильного. Минусы – заставить себя что-то делать по-прежнему непросто“, — пишет Володина.
Четыре дня на этой неделе получили свои характеристики:
Понедельник – самый удачный день недели.
Вторник – помощник и развлекатель.
Четверг – новатор.
Воскресенье – мотиватор.
И вкратце — чего ожидать представителям знаков Зодиака:
Везунчики недели: Львы, Скорпионы и Рыбы.
Короли коммуникаций: Близнецы, Стрельцы, и Весы.
Богаты на идеи Овны.
У Козерогов появятся новые секретики, а у Раков — эффективные лайфхаки.
Тельцы могут найти состоятельных помощников, Девы — наладить домашние процессы, Водолеи — качественно потусоваться с друзьями.