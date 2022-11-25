Tопчик
25.11.2022, 09:25

ФОТО ИЗ СУДА | Cемья покойного эстонского музыканта делит наследство в суде

 
Эстер Йорберг
Эстер Йорберг
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В среду, 23 ноября, в Тартуском уездном суде состоялось слушание по иску вдовы популярного эстонского певца Юллара Йорберга Эстер к его сыну Свену о разделе имущества, пишет Kroonika.

В 2021 году Eesti Ekspress написала, что 16 июня Эстер Йорберг встретилась с назначенным государством защитником, а сын ее мужа Юллара Йорберга - со своим адвокатом на открытом предварительном слушании в Тартуском уездном суде. Процесс был инициирован Эстер. Первоначально были назначены даты слушаний.

В интервью Kroonika прошлым летом Эстер рассказала о своей жизни в квартире в Аннелинне, в Тарту, из которой она не может выходить в последнее время. Хотя у нее серьезные проблемы со здоровьем, она также вынуждена жить со страхом выселения.

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