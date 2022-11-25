25.11.2022, 09:25
ФОТО ИЗ СУДА | Cемья покойного эстонского музыканта делит наследство в суде
ФОТО: | Delfi Meedia
В среду, 23 ноября, в Тартуском уездном суде состоялось слушание по иску вдовы популярного эстонского певца Юллара Йорберга Эстер к его сыну Свену о разделе имущества, пишет Kroonika.
В 2021 году Eesti Ekspress написала, что 16 июня Эстер Йорберг встретилась с назначенным государством защитником, а сын ее мужа Юллара Йорберга - со своим адвокатом на открытом предварительном слушании в Тартуском уездном суде. Процесс был инициирован Эстер. Первоначально были назначены даты слушаний.