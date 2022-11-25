ФОТО ИЗ СУДА | Cемья покойного эстонского музыканта делит наследство в суде

В 2021 году Eesti Ekspress написала, что 16 июня Эстер Йорберг встретилась с назначенным государством защитником, а сын ее мужа Юллара Йорберга - со своим адвокатом на открытом предварительном слушании в Тартуском уездном суде. Процесс был инициирован Эстер. Первоначально были назначены даты слушаний.

В интервью Kroonika прошлым летом Эстер рассказала о своей жизни в квартире в Аннелинне, в Тарту, из которой она не может выходить в последнее время. Хотя у нее серьезные проблемы со здоровьем, она также вынуждена жить со страхом выселения.