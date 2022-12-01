Наконец-то ученые занялись делом и выяснили, как избежать разбрызгивания кетчупа

Наверное, каждому знаком этот неловкий момент, когда пытаешься выжать последние капли из бутылки кетчупа, и в итоге соусом забрызгана не только тарелка, но и одежда вместе со столом. К счастью, ученые наконец придумали, как это предотвратить.

Специалисты из Оксфордского университета создали математическую модель, помогающую избежать разбрызгивания соуса из бутылок. Лайфхаков несколько — либо стоит покупать маленькую бутылку кетчупа, либо отвинчивать крышку, чтобы вылить остатки, либо сжимать бутылку более осторожно и медленно.

Когда в бутылке еще много кетчупа, он контролирует напорный воздух внутри, поэтому разбрызгивания не происходит. Но этот замечательный баланс между соусом и воздухом теряется, когда кетчуп исчезает, и поэтому сопротивление становится меньше. Точку, в которой воздух в бутылке „сильнее“, чем соус, ученые назвали „порогом разбрызгивания соуса“.

Отвинчивание крышки бутылки с кетчупом дает соусу большее отверстие, чем обычное тонкое сопло, уменьшая давление воздуха. Именно так избегается „порог разбрызгивания“, и соус выходит плавно. Также помогает покупка бутылки кетчупа меньшего размера, потому что в ней меньше воздуха, а значит, и не такое сильное давление воздуха. Исследователи даже провели серию экспериментов по „порогу разбрызгивания“, нагнетая воздух из шприца в тонкую трубку, наполненную маслом.