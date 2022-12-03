Привычки, которые помогут вам быстрее привлечь в жизнь любовь

Существую пассивные источники любовной удачи — такие как камни-талисманы. Помимо них очень важно правильно вести себя и правильно смотреть на мир. Вырабатывайте в себе привычки, описанные далее, чтобы это стало возможным.

Привычки носить яркие вещи

Человек, который носит одежду ярких цветов, привлекательнее того, кто носит, скажем, всё черное. Это совершенно не означает, что вам нужно прямо сейчас выбрасывать в мусорное ведро все черное, а потом бежать в магазин и покупать одежду всех цветов радуги. Достаточно просто разнообразить немного скучный внешний вид яркими деталями. Черный цвет хорош, но в сочетании с яркими оттенками. Если вы будете носить чуть больше яркой одежды, то на вас будут чаще обращать внимание, а это очень важно для тех, кто сейчас находится на стадии поисков второй половинки.

Умение давать свободу людям

Людям не нравится общаться с теми, кто их в чем-то ограничивает. Привычка давать свободу своим друзьям и новым знакомым сделает вас действительно более успешными. Противоположный пол начнет тянуться к вам с большим энтузиазмом. Выработайте привычку не ревновать и доверять всем так, как вы доверяете себе. Если вас обманут, вы можете утратить доверие к человеку навсегда, но если кто-то не собирается пользоваться вашим доверием и добротой, такое отношение произведет неизгладимое впечатление.

Привычка мириться с недостатками людей

Не стоит никого и никогда критиковать за какие-то прошлые или текущие ошибки. Если вам не нравится то, как себя ведет мужчина или женщина, просто перестаньте общаться. Не пытайтесь исправить человека, ведь это лишает желания общаться с вами. Вы либо принимаете того, кто вам нравится, либо нет. Третьего попросту не дано.

Привычка удерживать личные границы