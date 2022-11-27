Юри Ратас перед финалом „Танцев со звездами“: конечно, в воскресенье мы планируем выложиться на 110 процентов

Ратас написал на своей странице в Facebook, что на прошлой неделе, во время полуфинала „Танцев со звездами“, он и его тренер Кристина Тармет исполнили красивую и наполненную любовью румбу и быстрый и веселый квикстеп. „Очень приятно, что румба, которую мы исполнили, также запала в сердца телезрителей, потому что этот танец был выбран телезрителями как любимый танец для исполнения в финале. Я согласен, это действительно очень душевно“, - сказал Ратас.

Последняя неделя прошла для звезды танца очень быстро и с большим количеством напряженных тренировок. „В каком-то смысле это также немного грустно, потому что три месяца очень необычного и насыщенного путешествия подходят к концу. Конечно, мы планируем выложиться на 110 процентов и даже больше в воскресенье, это последнее шоу, которым мы должны насладиться от всей души. Мы благодарны всем людям, которые поддерживали нас на этом пути“, - написал Юри Ратас.

В это воскресенье телеканал TV3 покажет в прямом эфире финал „Танцев со звездами“, где среди трех финалистов определится победитель.