ГАЛЕРЕЯ | Юри Ратас занял второе место в финале „Танцев со звездами“!(1)
В воскресенье вечером состоялся финал крупнейшего телешоу осени - „Танцы со звездами“, победителями которого стали эстонская актриса Юлле Лихтфельдт и ее партнер Марко Мехине. На втором месте оказались спикер Рийгикогу Юри Ратас и Кристина Тамбет.
В финале участники поразили зрителей тремя танцами, один из которых - танцевальный номер, подготовленный специально для финала, другой - стандартный танец, выбранный парой, а третий - латиноамериканский танец, ставший фаворитом публики. В результате народного голосования Юлле и ее тренер Марко Мехине исполнили ча-ча-ча, Юри и Кристина Тармет - румбу, а Рагнар и Кертту Тянав - джайв.
Телезрители смогли выбрать своего любимого финалиста, поддержав тем самым покупку Эстонским раковым союзом мобильного компьютерного томографа. В рамках шоу было собрано 60 000 евро.