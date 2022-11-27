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27.11.2022, 19:30

ГАЛЕРЕЯ | Юри Ратас занял второе место в финале „Танцев со звездами“!

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Победителями шоу стали Юлле Лихтфельдт и Марко Мехине!
Tantsusaate finaal
Tantsusaate finaal
ФОТО: henri-kristian kirsip | delfi meedia

В воскресенье вечером состоялся финал крупнейшего телешоу осени - „Танцы со звездами“, победителями которого стали эстонская актриса Юлле Лихтфельдт и ее партнер Марко Мехине. На втором месте оказались спикер Рийгикогу Юри Ратас и Кристина Тамбет.

В финале участники поразили зрителей тремя танцами, один из которых - танцевальный номер, подготовленный специально для финала, другой - стандартный танец, выбранный парой, а третий - латиноамериканский танец, ставший фаворитом публики. В результате народного голосования Юлле и ее тренер Марко Мехине исполнили ча-ча-ча, Юри и Кристина Тармет - румбу, а Рагнар и Кертту Тянав - джайв.

Телезрители смогли выбрать своего любимого финалиста, поддержав тем самым покупку Эстонским раковым союзом мобильного компьютерного томографа. В рамках шоу было собрано 60 000 евро.

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