ГАЛЕРЕЯ | Юри Ратас занял второе место в финале „Танцев со звездами“!

В финале участники поразили зрителей тремя танцами, один из которых - танцевальный номер, подготовленный специально для финала, другой - стандартный танец, выбранный парой, а третий - латиноамериканский танец, ставший фаворитом публики. В результате народного голосования Юлле и ее тренер Марко Мехине исполнили ча-ча-ча, Юри и Кристина Тармет - румбу, а Рагнар и Кертту Тянав - джайв.