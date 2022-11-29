2500 голых австралийцев: зачем они это сделали?

Для фотосессии в Австралии специально изменили законодательство, согласно которому появляться на пляже в обнаженном виде до сих пор было запрещено. Однако по условиям ходить там без одежды и сейчас можно только ранним утром. Фото сделаны в лучах восходящего солнца. Желающие принять участие в фотосессии начали собираться на пляже с половины четвертого утра.