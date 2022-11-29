ВИДЕО | Дешево, но шикарно! Чем еще удивил новый СПА в Ыйсмяэ?

Стоит отметить такой лайфхак: в рабочие дни с 11.00 до 13.00 для всех посетителей начиная с 7 лет действует цена 9 евро, что не может не радовать тех, кто следит за своими расходами.

Помимо привлекательной цены за вход, в СПА-центре Ring тщательно продумали меню и добавили самую настоящую итальянскую пиццу!

„Мы очень гордимся своей пиццей. У нас настоящая печь для пиццы. Нам очень повезло с шеф-поваром, так что пицца очень вкусная“,- говорит представитель Ring SPA Кристель.

Из всех представленных саун Кристель выделила именно березовую: „Отдельно хочу отметить березовую баню. Береза содержит такой деготь, который при высокой температуре выделяет антибактериальные вещества, и это очень полезно для здоровья“.

А рентабельно ли сейчас, в период высоких счетов за отопление, открывать спа-центр?

„Спа-центр начали планировать еще 4-5 лет назад, - говорит Кристель. - И когда мы были готовы открыться, мы решили это сделать, ведь каждый раз, когда здание стоит закрытым, - это потеря“.

Новый ыйсмяэский СПА принадлежит крупнейшей в Эстонии сети спа-отелей, которая владеет также отелями Viimsi SPA, Grand Rose SPA и Meresuu SPA.

Архитектурное решение центра принадлежит Asum Architects, дизайн интерьера — Nion, а о наружной и внутренней графике позаботился Velvet.