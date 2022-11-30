Tопчик
30.11.2022, 19:47

6 продуктов, которые согреют тело и улучшат сон

 
nuts
nuts
ФОТО: Photo by Alexandra Kusper on Unsplash

С наступлением холодов может стать проблемой согреться перед сном.Наряду с классическими методами согревания, такими как использование грелок и дополнительное обертывание, может существовать способ победить простуду с помощью перекусов, — сообщает Medikforum.

Орехи

„Употребление орехов перед сном, таких как арахис, миндаль и фисташки, может увеличить скорость вашего метаболизма и повысить температуру тела, что согреет вас перед сном“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.

Помимо этого, эти орехи содержат мелатонин, естественный гормон, который помогает контролировать цикл сна и, следовательно, помогает вам немного заснуть.

Корица

Корица неслучайно ассоциируется с зимой — благодаря своим термогенным свойствам, повышающим тепло нашего тела в холода, ее идеально употреблять перед сном.

„Присыпка корицы в стакане молока на ночь не только согреет вас, но и благодаря триптофану в молоке, который вызывает сон, вам также будет легче отдыхать“.

Овес

Возможно, овес — это то, что вы обычно употребляете в начале дня, но у него есть несколько преимуществ, которые оказываются полезными перед сном.

„Они медленно расщепляются в вашем организме из-за высокого содержания отрубей и клетчатки, и это медленное переваривание высвобождает согревающую энергию. Кроме того, овсянка также содержит мелатонин, который улучшает ваш сон“.

Бананы

Бананы, наполненные витамином В и магнием, помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду.

„Высокий уровень магния не только согревает вас, но и помогает вашим мышцам расслабиться и успокоить тело, чтобы вы могли легко заснуть“.

Имбирь

Имбирь — еще одна отличная еда, которую вы можете съесть, чтобы согреться.

„Благодаря сосудорасширяющим свойствам имбиря ваши кровеносные сосуды расслабляются, что способствует увеличению кровотока, помогая вашему телу нагреваться“.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии