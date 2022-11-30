6 продуктов, которые согреют тело и улучшат сон

Орехи

„Употребление орехов перед сном, таких как арахис, миндаль и фисташки, может увеличить скорость вашего метаболизма и повысить температуру тела, что согреет вас перед сном“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.

Помимо этого, эти орехи содержат мелатонин, естественный гормон, который помогает контролировать цикл сна и, следовательно, помогает вам немного заснуть.

Корица

Корица неслучайно ассоциируется с зимой — благодаря своим термогенным свойствам, повышающим тепло нашего тела в холода, ее идеально употреблять перед сном.

„Присыпка корицы в стакане молока на ночь не только согреет вас, но и благодаря триптофану в молоке, который вызывает сон, вам также будет легче отдыхать“.

Овес

Возможно, овес — это то, что вы обычно употребляете в начале дня, но у него есть несколько преимуществ, которые оказываются полезными перед сном.



„Они медленно расщепляются в вашем организме из-за высокого содержания отрубей и клетчатки, и это медленное переваривание высвобождает согревающую энергию. Кроме того, овсянка также содержит мелатонин, который улучшает ваш сон“.

Бананы

Бананы, наполненные витамином В и магнием, помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду.

„Высокий уровень магния не только согревает вас, но и помогает вашим мышцам расслабиться и успокоить тело, чтобы вы могли легко заснуть“.

Имбирь

Имбирь — еще одна отличная еда, которую вы можете съесть, чтобы согреться.

„Благодаря сосудорасширяющим свойствам имбиря ваши кровеносные сосуды расслабляются, что способствует увеличению кровотока, помогая вашему телу нагреваться“.