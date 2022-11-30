6 продуктов, которые согреют тело и улучшат сон
С наступлением холодов может стать проблемой согреться перед сном.Наряду с классическими методами согревания, такими как использование грелок и дополнительное обертывание, может существовать способ победить простуду с помощью перекусов, — сообщает Medikforum.
Орехи
„Употребление орехов перед сном, таких как арахис, миндаль и фисташки, может увеличить скорость вашего метаболизма и повысить температуру тела, что согреет вас перед сном“, - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева.
Помимо этого, эти орехи содержат мелатонин, естественный гормон, который помогает контролировать цикл сна и, следовательно, помогает вам немного заснуть.
Корица
Корица неслучайно ассоциируется с зимой — благодаря своим термогенным свойствам, повышающим тепло нашего тела в холода, ее идеально употреблять перед сном.
„Присыпка корицы в стакане молока на ночь не только согреет вас, но и благодаря триптофану в молоке, который вызывает сон, вам также будет легче отдыхать“.
Овес
Возможно, овес — это то, что вы обычно употребляете в начале дня, но у него есть несколько преимуществ, которые оказываются полезными перед сном.
„Они медленно расщепляются в вашем организме из-за высокого содержания отрубей и клетчатки, и это медленное переваривание высвобождает согревающую энергию. Кроме того, овсянка также содержит мелатонин, который улучшает ваш сон“.
Бананы
Бананы, наполненные витамином В и магнием, помогают работе щитовидной железы и надпочечников, тем самым регулируя температуру тела в холодную погоду.
„Высокий уровень магния не только согревает вас, но и помогает вашим мышцам расслабиться и успокоить тело, чтобы вы могли легко заснуть“.
Имбирь
Имбирь — еще одна отличная еда, которую вы можете съесть, чтобы согреться.
„Благодаря сосудорасширяющим свойствам имбиря ваши кровеносные сосуды расслабляются, что способствует увеличению кровотока, помогая вашему телу нагреваться“.