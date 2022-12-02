Съели мандарин — не выбрасывайте кожуру, она еще пригодится!

Профессор Кутушов заявил в интервью, что кожура мандаринов содержит больше ценных веществ, чем мякоть. „Кожура цитрусовых всегда содержит больше витаминов С, А, Е, чем мякоть“, — сказал специалист „Доктору Питеру“.

Помимо этого, в мандариновых корках содержатся эфирные масла, пектин, калий, фосфор. Эти микроэлементы полезны сердцу, желудочно-кишечному тракту, иммунной системе.



Профессор Кутушов посоветовал использовать мандариновую кожуру высушенной — например, как приправу или естественный ароматизатор. С ее использованием можно готовить оздоровительные напитки: „Один из самых простых вариантов — приготовить отвар из высушенных корочек мандарина и ромашки“. Такой напиток, объяснил медик, улучшает функционирование кишечника, поджелудочной железы.

Еще один напиток готовится из высушенной кожуры мандарина, которая заливается кипятком и настаивается. Пить его вместе с медом полезно при ОРЗ и бронхитах.

В то же время ученый напомнил о существующих противопоказаниях. „Применение корочек мандаринов возможно, если нет аллергии, повышенной кислотности, гастрита, язвы или панкреатита“, - перечислил Кутушов.