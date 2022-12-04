„Нас ждет спокойный месяц“. Прогноз Василисы Володиной на декабрь
Астролог Василиса Володина сделала прогноз для каждого знака Зодиака на декабрь 2022 года. В целом нас ждёт довольно спокойный и продуктивный месяц.
Овен
Первая часть декабря пройдет в некотором напряжении и внутренних сомнениях: что предпочесть — высокое и светлое или низменное, но реалистичное? Полезное миру или выгодное себе? Стратегически верное или тактически приятное? К счастью, всё завершится ощущением внутренней победы 19 декабря (с выходом Юпитера в Овен). Поэтому стоит сразу сказать себе: я молодец, я справлюсь! И не сомневайтесь в себе ни на минуту.
Телец
Любые события вокруг вас не могу отменить главного: ваш внутренний вектор в декабре чутко настраивается на те изменения, которые в дальнейшем нужно предпринять. Жизнь идет своим чередом, а вы думайте, наблюдайте, собирайте информацию и планируйте ближайшее будущее. Соединение Урана с Северным узлом то усиливается, то расходится — но результатом будет новое направление движения. Уже в 2023 году!
Близнецы
Зима начнется для вас как битва на работе, за профессиональные достижения, но главным мотиватором будут любовь или общественное мнение. Вроде, и не собирался становиться героем, но такие ожидания возложены… все уже заранее рукоплещут. Как тут откажешь? Приходится стараться. Королём не станете, так хотя бы процесс вспомнить. Не шучу — сейчас действительно вы можете восстановить какие-то полезные навыки или знания из прошлого с успехом для себя.
Рак
Рад бы в рай, да грехи не пускают. Ощущение, что Вы „могли бы очень многое, если бы не…“, дальше можно вставить любой пункт из того внутреннего списка, который есть у каждого Рака. Если вы никак не можете начать действовать, хватит прокрастинировать и ждать, сваливая вину на кого-то другого. Начинайте прямо сейчас, не дожидаясь особенно подходящего момента.
Лев
Декабрь шепчет: „Скоро Новый год“, и почему-то вы готовы броситься с головой в развлечения и удовольствия уже сейчас. Не советую слишком „зажигать“, чтобы не упустить значительное. Вторая половина декабря хороша для учёбы, для всех отчётных мероприятий, юридических тонкостей и успокоения душевных волнений. Да и для веселья тоже.
Дева
Домашние хлопоты — дело приятное и нужное, но они уже начинают вредить вашим профессиональным обязанностям. Не дожидаясь окрика начальства, начинайте приходить на работу вовремя, а вот сидеть в Интернете по личным вопросам в течение дня, наоборот, прекращайте. К концу месяца устройте себе пару светских выходов, если останутся силы.
Весы
Приятная суета и обильное общение совсем не помогают сконцентрироваться на целях, которые вы ставите перед собой. Да и сами цели в первой половине декабря выглядят довольно размытыми. Но уже после 20-го числа направление движения будет понятно предельно четко — и исходить оно будет от влиятельного человека рядом с вами, возможно из числа домашних. Вы с радостью возьмете „под козерек“!
Скорпион
Копим, экономим, откладываем! А то при появлении любой приятной безделушки ваша рука сама собой тянется за кошельком (следствие внутреннего напряжения и желания отвлечься). Ищите удовольствия бесплатные или недорогие. Они, кстати, окажутся гораздо более чистыми по своей сути и правильными.
Стрелец
Вас ждет последний решительный аккорд в каком-то из больших дел и необходимость довести его до финала — направьте все силы на то, чтобы преодолеть последнее сопротивление препятствий. А последняя декада 2022 года даст вздохнуть свободнее. Настоящий праздник жизни начинается!
Козерог
В общей суете, Ваша задача – спокойно делать свое дело, в частности решать сложные финансовые вопросы, не привлекая лишнего внимания и не болтая о секретиках со случайными людьми. Вторая половина месяца живая, веселая, принесёт массу приятных моментов и удивительных волнующих сюрпризов – вы готовы влюбиться.
Водолей
Декабрь приносит больше радостных надежд, гораздо больше общения. И неплохие деньги вместе с необходимостью работать для них наизнос. Начиная с 15-го декабря вам захочется спрятаться ото всех, отключить звонки и тихо зависать в соцсетях, выбирая подарки для близких. Но совсем выключиться из деловой повестки не получится вплоть до конца года.
Рыбы
Успейте поймать прекрасные шансы на работе. Не позволяйте праздничному джинглбеллзу унести вас из продуктивной деятельности. Наоборот! Вы должны использовать всеобщую обстановку праздника для того, чтобы произвести нужное впечатление на партнеров, коллег, руководство. Успеть завязать контакты, договориться, продвинуться, что в январе принесёт финансовые результаты.