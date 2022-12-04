„Нас ждет спокойный месяц“. Прогноз Василисы Володиной на декабрь

Овен

Первая часть декабря пройдет в некотором напряжении и внутренних сомнениях: что предпочесть — высокое и светлое или низменное, но реалистичное? Полезное миру или выгодное себе? Стратегически верное или тактически приятное? К счастью, всё завершится ощущением внутренней победы 19 декабря (с выходом Юпитера в Овен). Поэтому стоит сразу сказать себе: я молодец, я справлюсь! И не сомневайтесь в себе ни на минуту.

Телец

Любые события вокруг вас не могу отменить главного: ваш внутренний вектор в декабре чутко настраивается на те изменения, которые в дальнейшем нужно предпринять. Жизнь идет своим чередом, а вы думайте, наблюдайте, собирайте информацию и планируйте ближайшее будущее. Соединение Урана с Северным узлом то усиливается, то расходится — но результатом будет новое направление движения. Уже в 2023 году!

Близнецы

Зима начнется для вас как битва на работе, за профессиональные достижения, но главным мотиватором будут любовь или общественное мнение. Вроде, и не собирался становиться героем, но такие ожидания возложены… все уже заранее рукоплещут. Как тут откажешь? Приходится стараться. Королём не станете, так хотя бы процесс вспомнить. Не шучу — сейчас действительно вы можете восстановить какие-то полезные навыки или знания из прошлого с успехом для себя.

Рак

Рад бы в рай, да грехи не пускают. Ощущение, что Вы „могли бы очень многое, если бы не…“, дальше можно вставить любой пункт из того внутреннего списка, который есть у каждого Рака. Если вы никак не можете начать действовать, хватит прокрастинировать и ждать, сваливая вину на кого-то другого. Начинайте прямо сейчас, не дожидаясь особенно подходящего момента.

Лев

Декабрь шепчет: „Скоро Новый год“, и почему-то вы готовы броситься с головой в развлечения и удовольствия уже сейчас. Не советую слишком „зажигать“, чтобы не упустить значительное. Вторая половина декабря хороша для учёбы, для всех отчётных мероприятий, юридических тонкостей и успокоения душевных волнений. Да и для веселья тоже.

Дева