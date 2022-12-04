Tопчик
04.12.2022, 19:59

Частный детектив подсказывает, как распознать супружескую измену

 
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252199990
ФОТО: Stock-Asso | Shutterstock

Частный детектив из Великобритании Али Харрис перечислила наиболее часто встречающиеся признаки измены партнера. Ее наблюдения публикует New York Post.

По словам детектива, чаще всего к ней обращаются с просьбой найти пропавшего человека, узнать детали биографии и проследить, изменяет ли партнер. Для этого Харрис организует пешую или автомобильную слежку, а также собирает информацию из всевозможных источников. Благодаря многолетнему опыту работы женщина сформулировала список признаков, которые могут свидетельствовать о неверности.

Харрис считает, что изменник может внезапно начать особенно заботиться о своей внешности: купить новую одежду, сменить парфюм и сделать новую прическу. Еще один признак возможной неверности — желание везде брать с собой мобильный телефон и страх оставить его без присмотра. Также стоит насторожиться, если партнер внезапно начал постоянно чистить историю поиска в интернете и категорически не желает обсуждать переживания и сомнения.

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