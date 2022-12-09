Tопчик
09.12.2022, 13:17

БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП DELFI | Что ждёт каждый из знаков Зодиака в 2023 году в отношениях, здоровье, работе и финансах?

 
Anamera
Гороскоп на 2023 год
Гороскоп на 2023 год
ФОТО: Gorbash Varvara | Shutterstock

2023 год будет незабываемым! Он, как пишет TervisPluss, пройдет в темпе, будет полон возможностей и подарит нам много нового опыта. Нас ждет множество изменений. Придется быть активными, проявлять гибкость и быть готовыми к переменам. Читайте предсказания астролога Анамеры на новый год о всех сферах вашей жизни: о здоровье, отношениях, работе и деньгах.

Овен

21 марта - 20 апреля

Отношения. Астрологический год начинается под знаком Овна, что дарит прекрасную возможность оставить в прошлом все старое и отжившее. Освободите место для нового и яркого. Однако не стоит бросаться в новый год с головой...

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