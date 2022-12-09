БОЛЬШОЙ ГОРОСКОП DELFI | Что ждёт каждый из знаков Зодиака в 2023 году в отношениях, здоровье, работе и финансах?

2023 год будет незабываемым! Он, как пишет TervisPluss, пройдет в темпе, будет полон возможностей и подарит нам много нового опыта. Нас ждет множество изменений. Придется быть активными, проявлять гибкость и быть готовыми к переменам. Читайте предсказания астролога Анамеры на новый год о всех сферах вашей жизни: о здоровье, отношениях, работе и деньгах.