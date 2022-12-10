Мороженое может быть полезным при ангине

Гридина добавила, что употребление мороженого, льда, других холодных продуктов и напитков дает полезное при ангине анальгезирующее действие. В результате уменьшается боль, сокращается отек в горле. „Более того, сливочное мороженое на основе молока благодаря своей жирности может убрать лишнюю сухость в горле“? — говорит доктор.

Врач подчеркнула, что мороженое должно быть как можно более натуральным по своему составу – это минимум естественных ингредиентов, никаких дополнений в виде шоколада, орехов, карамели и так далее. Также Гридина добавила, что продукт не нужно воспринимать как лекарство. Ангина вполне способна приводить к серьезным системны осложнениям, и избежать их помогает своевременное обращение к врачу за рекомендациями по лечению.