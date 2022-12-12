Что говорят звезды? Три знака зодиака, которым повезет в 2023 году

Овен

С самого старта нового календарного года Вселенная заряжает вас колоссальным объемом энергии с помощью Юпитера, который будет находиться в вашем знаке до самого конца весны. Двигаться планета будет стремительно, поэтому не упустите предоставленные судьбой шансы проявить свою активность во всех сферах жизни, начиная от банальных занятий спортом до свежих бизнес-проектов, завершения ремонта дома и тому подобного.

Все эти усилия могут принести значительную прибыль уже во второй половине 2023 года, когда Юпитер перейдет в знак Тельца и начнет расширять и взращивать все семена великих достижений, которые вы успели посадить до этого.

У вас также может появиться неожиданная возможность переехать или сменить место работы на более интересное. Однако будьте аккуратны с той силой, которую подарят звезды. На пике эмоциональной волны всегда велик шанс наговорить лишнего, ввязаться в откровенную авантюру, открыть проект, который в итоге потребует слишком много времени и финансовых вложений. Старайтесь действовать обдуманно.

Телец

Ярким представителям знака Тельца — творческим, основательным, работящим и в хорошем смысле немного упрямым грядущий 2023 год приготовил несколько приятных сюрпризов. Хотя некоторое напряжение, набранное за невероятно волнительный 2022-й, будет еще частично чувствоваться практически до самой осени.

Однако в этом году у Тельцов наконец-то появится возможность самостоятельно внести часть перемен в свою жизнь и именно в тех сферах, в которых это действительно необходимо. Целых полгода по завершению весны в вашем знаке будет прибывать благодетельный Юпитер, расширяющий перспективы во всех ключевых вопросах — от бизнес-сферы до обновления ситуации в личной жизни. Причем в некоторых случаях из-за уже давно присутствующего в вашем знаке Урана позитивные перемены могут произойти буквально за считанные дни.

Поэтому вполне допустимо уже сейчас начать строить планы, чтобы не терять время, когда силы и ресурсы на их реализацию наконец-таки появятся.

Козерог