13.12.2022, 18:00
В Ереване едва не был сорван показ фильма, снятого в Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
„Отправляемся в маленькое турне по фестивалям с фильмом MINSK“, — написал маленький анонс режиссёр картины Борис Гуц в начале ноября. В немецком Коттбусе фильм получил два приза кинокритиков. А на премьере в Ереване произошёл неприятный казус.
Вот как описал произошедшее сам Борис:
Напомним, что фильм MINSK посвящён народным протестам в столице Беларуси после президентских „выборов“ 2020 года. Поскольку в самой Беларуси провести подобные съёмки было невозможно, они прошли в Ласнамяэ. Предпремьерный показ фильма состоялся также в Ласнамяэ — 2 мая 2022 года.