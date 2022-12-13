В Ереване едва не был сорван показ фильма, снятого в Эстонии

Напомним, что фильм MINSK посвящён народным протестам в столице Беларуси после президентских „выборов“ 2020 года. Поскольку в самой Беларуси провести подобные съёмки было невозможно, они прошли в Ласнамяэ. Предпремьерный показ фильма состоялся также в Ласнамяэ — 2 мая 2022 года.