Что необходимо успеть до Нового года

Раздать долги

В новый год принято входить без долгов, и эта традиция имеет смысл. Это касается не только финансовых долгов, но и по работе или учебе. Завершив все важные проекты, закрыв все „хвосты“ вы сможете провести новогодние каникулы, не беспокоясь о том, что вас ждут важные незавершенные дела или долги, с которыми вам нужно рассчитаться.

Навести красоту

Очереди к мастерам маникюра, парикмахерам и визажистам выстраиваются уже сейчас. Поэтому, чтобы встретить праздничную ночь при полном параде, пора позаботиться об этом.

Купить подарки

Самое сложное — это придумать, что же подарить близким людям. Невероятные толпы людей в торговых центрах, которые также бегают в поисках подарков, не способствуют приливу идей, а только нервируют, особенно если вы отложили покупки на последнюю минуту. Советуем составить списки идей для презентов заранее и покупать их постепенно. Покупка подарков заранее не так сильно ударит по вашему кошельку и позволит поймать нужные вещи с приятными скидками. Также можно не бегать в гипермаркетах, а воспользоваться современными маркетплейсами, сидя дома на диване.

Генеральная уборка

Чтобы войти в новый год по-настоящему с чистого листа, советуем вам провести генеральную уборку. Переберите свой шкаф и избавьтесь от вещей, которые затрепались и которые вы не носите. Выбросите всю надколотую и треснувшую посуду, порадуйте себя новым красивым набором, который будет радовать глаз. Даже психологи советуют перед началом новой жизни провести расхламление. После генеральной уборки и глазу приятно, и дышится легче.

Украсить дом