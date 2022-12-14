Что необходимо успеть до Нового года(1)
В декабре время начинает бежать как-то особенно быстро, подмечает Рамблер. До главной ночи в году всего ничего, а ты не знаешь за что схватиться из огромного списка дел и дедлайнов. Как в этой суматохе не упустить нечто важное?
Раздать долги
В новый год принято входить без долгов, и эта традиция имеет смысл. Это касается не только финансовых долгов, но и по работе или учебе. Завершив все важные проекты, закрыв все „хвосты“ вы сможете провести новогодние каникулы, не беспокоясь о том, что вас ждут важные незавершенные дела или долги, с которыми вам нужно рассчитаться.
Навести красоту
Очереди к мастерам маникюра, парикмахерам и визажистам выстраиваются уже сейчас. Поэтому, чтобы встретить праздничную ночь при полном параде, пора позаботиться об этом.
Купить подарки
Самое сложное — это придумать, что же подарить близким людям. Невероятные толпы людей в торговых центрах, которые также бегают в поисках подарков, не способствуют приливу идей, а только нервируют, особенно если вы отложили покупки на последнюю минуту. Советуем составить списки идей для презентов заранее и покупать их постепенно. Покупка подарков заранее не так сильно ударит по вашему кошельку и позволит поймать нужные вещи с приятными скидками. Также можно не бегать в гипермаркетах, а воспользоваться современными маркетплейсами, сидя дома на диване.
Генеральная уборка
Чтобы войти в новый год по-настоящему с чистого листа, советуем вам провести генеральную уборку. Переберите свой шкаф и избавьтесь от вещей, которые затрепались и которые вы не носите. Выбросите всю надколотую и треснувшую посуду, порадуйте себя новым красивым набором, который будет радовать глаз. Даже психологи советуют перед началом новой жизни провести расхламление. После генеральной уборки и глазу приятно, и дышится легче.
Украсить дом
После того, как вы провели генеральную уборку, можно приступать к украшению квартиры. Тут вы можете креативить от души! Используйте весь ассортимент новогодней атрибутики: шары, гирлянды, мишуру, новогодние венки и бусы. Все это создаст невероятную атмосферу и настроение. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу праздника, можно установить дома аромадиффузоры с новогодними ароматами, которые будут напоминать запах мандаринов или новогоднего имбирного печенья.
Продумать праздничное меню
Конечно, есть традиционные блюда и закуски. Но, может, в этом году хочется попробовать что-то новое? Посмотрите интересные рецепты, составьте меню и выпишите ингредиенты, которые необходимо будет приобрести. Кстати, не советуем тянуть с покупкой продуктов, потому что некоторых компонентов может просто не оказаться на полках магазинов из-за ажиотажа.
Задуматься о прошлом и будущем
Безусловно, год был насыщенный и непростой. Даже если не все цели из вашего списка вам удалось достигнуть, вам точно есть за что себя похвалить. Вспомните, что хорошего произошло у вас в уходящем году. А вот на неудачах зацикливаться не стоит. Ведь каждая ошибка — это ценный опыт. Просто сделайте выводы и смело шагайте дальше.
Составить план на праздники
Пригласите друзей в гости, сходите в кино, прогуляйтесь до ярмарки, проведите активно время на катке... Такие „каникулы“ принесут гораздо больше положительных эмоций и приятных воспоминаний.
Уделить время себя
Во всей безумной суете не забывайте о себе. Старайтесь ложиться спать вовремя, чтобы у вас были силы на веселье. Уделите себе время для того, чтобы расслабиться и устроить спа с различными масками. Сделайте медитацию или дыхательную практику, которая вас успокоит и позволит максимально расслабиться. Ведь даже самый роскошный макияж не скроет плохого настроения или усталости.