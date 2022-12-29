Как вернуть интерес к жизни в любом возрасте

Иногда сложные внутренние состояния связаны с потерей точки опоры. Если описать образно: словно земля ушла из-под ног, и человек потерял смыслы. Бороться с таким состоянием сложно, но миссия выполнима.

Наша жизнь – это удивительный дар, и всё в ней стоит принимать как подарок. Как вы её проживете, полностью зависит от вас. Увы, находясь в плену страхов и переживаний, мы забываем о ценности самой жизни. Ещё и привычки, сформированные за годы жизни, делают каждый день пресным и безликим.

Желание преодолеть „пресность“ может подтолкнуть человека к разного рода авантюрам: рискованным знакомствам, дружбе с алкоголем и разгулом, специфичным увлечениям. Всё это, в свою очередь, наносит новые и новые травмы. Причём часто переживающий сам ощущает и понимает – чем больше он пытается выбраться из своего состояния, тем глубже оно его засасывает. Проблема не решается, а подменяется.

Просто вытаскивать из болота то одну, то другую ногу бессмысленно. Чтобы выбраться, нужно найти точку опоры и крепко за неё ухватиться. Это будет первый самостоятельный шаг к спасению. Что может стать этой точкой?

Новое хобби

Научитесь играть на музыкальном инструменте, запишитесь на танцевальные курсы, приобретите другую специальность, займитесь спортом. Не начинайте с великого. Делайте маленькие шаги в изучении чего-то нового. Это позволит повысить интерес и найти единомышленников.

Помощь другим

Волонтёрство в любом проявлении – действенный способ почувствовать себя лучше. Вокруг нас всегда есть люди, попавшие в тяжёлые ситуации. Помощь может быть совершенно разной. Делайте добро ради самого добра. Ваша собственная положительная реакция на оказанную заботу может вернуть вам интерес к жизни.

Общение