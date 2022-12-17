Ежедневный банан улучшает работу сердца

По словам специалиста, одной из причин высокого кровяного давления является несбалансированный рацион – в частности, употребление слишком большого количества соли (натрия) и насыщенных ею продуктов. Но точно так же, как питание может вызвать гипертонию, оно может помочь справиться с проблемой высокого давления, подчеркнула эксперт.

„Одним из способов снизить высокое кровяное давление без лекарств является употребление в пищу продуктов, содержащих калий, магний и витамины группы В“, — констатировала Шона Уилкинсон.

С учетом вышесказанного специалист посоветовала употреблять в пищу бананы. Эти фрукты богаты калием, который является ключевым минералом, снижающим кровяное давление и делающим более сбалансированным количество натрия в организме. Калий помогает снизить кровяное давление, поскольку содействует выводу излишков натрия с мочой, ослабляя напряжение в кровеносных сосудах. Благодаря данному микроэлементу тело поддерживает нормальный уровень жидкости внутри клеток. Вдобавок он помогает мышцам и сердцу сокращаться, что обеспечивает перекачку крови по всему телу к жизненно важным органам.

„Банан в день не только даст вам заряд энергии, но и поможет поддерживать нормальную работу сердца“, — резюмировала эксперт.