Внезапно! Врач предупреждает о вреде чая

Чай известен репутацией одного из самых полезных для здоровья напитков. Многим кажется: чем больше выпить, тем лучше. К тому же в холодные и ненастные дни он прекрасно согревает. Но специалист рассказала в интервью „Тульской службе новостей“, что чай, выпиваемый в большом количестве, может вредить состоянию органов пищеварительного тракта – желудку, пищеводу.