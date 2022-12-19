ВИДЕО | Финал ЧМ-2022 в баре с пивом: Кто разочаровал Воскобойникова и что восхитило эстонских болельщиков
В воскресенье состоялся финал чемпионата мира по футболу между Францией и Аргентиной, который журналисты RusDelfi посмотрели вместе с футбольными экспертами „Левадии“ Владимиром Воскобойниковым и Закарией Бегларишвили и фанатами футбола в баре BeerGarden. Алина Захарова поговорила с футбольными экспертами и болельщиками о том, какие разочарования и радости принес им ЧМ-2022. Смотрите видео!
Бразилия стала главным разочарованием, по мнению Владимира Воскобойникова, также известный футбольный эксперт отметил, что Рональду не смог показать красивую игру и виноват в этом не тренер:
„Тренер сам себе не враг. Он никогда не оставит в запасе хорошего футболиста. Просто было видно, что с начала сезона Криштиану был не в форме, а это всегда сказывается. Может быть физподготовка была не очень хорошо сделана...У каждого должен быть свой пик, особенно когда тебе уже 37 лет. Это, в принципе, как на дискотеку ходить, когда тебе 20 и когда тебе уже 40“.
Болельщики однозначно говорили, что ЧМ-2022 был очень напряженным и захватывающим.
„Один из мощнейших чемпионатов, который я когда либо смотрел!“, - сказал болельщик.
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