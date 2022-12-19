ВИДЕО | Финал ЧМ-2022 в баре с пивом: Кто разочаровал Воскобойникова и что восхитило эстонских болельщиков

„Тренер сам себе не враг. Он никогда не оставит в запасе хорошего футболиста. Просто было видно, что с начала сезона Криштиану был не в форме, а это всегда сказывается. Может быть физподготовка была не очень хорошо сделана...У каждого должен быть свой пик, особенно когда тебе уже 37 лет. Это, в принципе, как на дискотеку ходить, когда тебе 20 и когда тебе уже 40“.