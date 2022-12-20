Доктор предупреждает о вреде селедки под шубой(4)
Близятся Рождество и Новый год. А это значит, что доктора наперебой начинают рассказывать, как вредно то, что мы предпочитаем ставить на стол в эти праздники. В этот раз „под раздачу“ попала любимая многими селедка под шубой. Предостережения терапевта Антонины Саволюк публикует Medikforum.
Один из минусов селедки под шубой — обильная майонезная заправка, насыщающая ее ненужным жиром и дополнительными калориями. При наличии диабета, проблем с поджелудочной железой от майонеза лучше воздерживаться.
Также медик Саволюк указала на то, что в своем сочетании компоненты селедки под шубой представляют собой „опасную смесь“. При некоторых хронических проблем со здоровьем такой салат есть не следует, считает терапевт.
„Селедка – это жир, белок и много соли, яйца – это животный белок, майонез — это много соли, много жира, дополнительные углеводы. Все вместе для организма — опасная смесь“, — сказала Антонина Саволюк.
Специалист добавила, что отварные картофель, морковь и свекла, входящие в состав блюда, являются источником большого количества углеводов и обладают высоким ГИ, гликемическим индексом. Употребление таких продуктов способствует быстрому повышению уровня сахара в крови, появлению лишнего веса, а также чревато срывом систем, отвечающим за углеводный обмен.
„Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, высоким давлением, риском атеросклероза и сердечными недугами лучше с такими закусками не экспериментировать“, — резюмировала медик.