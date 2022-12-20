Доктор предупреждает о вреде селедки под шубой

Один из минусов селедки под шубой — обильная майонезная заправка, насыщающая ее ненужным жиром и дополнительными калориями. При наличии диабета, проблем с поджелудочной железой от майонеза лучше воздерживаться.



Также медик Саволюк указала на то, что в своем сочетании компоненты селедки под шубой представляют собой „опасную смесь“. При некоторых хронических проблем со здоровьем такой салат есть не следует, считает терапевт.

„Селедка – это жир, белок и много соли, яйца – это животный белок, майонез — это много соли, много жира, дополнительные углеводы. Все вместе для организма — опасная смесь“, — сказала Антонина Саволюк.

Специалист добавила, что отварные картофель, морковь и свекла, входящие в состав блюда, являются источником большого количества углеводов и обладают высоким ГИ, гликемическим индексом. Употребление таких продуктов способствует быстрому повышению уровня сахара в крови, появлению лишнего веса, а также чревато срывом систем, отвечающим за углеводный обмен.

„Людям с сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, высоким давлением, риском атеросклероза и сердечными недугами лучше с такими закусками не экспериментировать“, — резюмировала медик.

