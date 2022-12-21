Чем опасен растворимый кофе(2)
Диетолог Светлана Корнеева рассказала в интервью, чем опасен растворимый кофе, — пишет Medikforum. Специалист отметила, что такой кофе должен употребляться только в умеренном количестве – не более двух чашек в течение дня.
„Главный недостаток растворимого кофе – вредное вещество акриламид, которое образуется при обжаривании зерен. Поэтому не стоит превышать дозу в пару чашек за день“, — сказала диетолог Корнеева.
Медик добавила, что употреблять растворимый кофе опасно на голодный желудок – на это негативно реагирует слизистая пищеварительного органа. Привычка пить его натощак может спровоцировать различные патологии ЖКТ, добавила Корнеева, беседуя с изданием „Подмосковье сегодня“.
\Специалист констатировала, что при изготовлении растворимого сырья кофейные зерна из-за обработки теряют часть полезных свойств. В то же время в растворимом содержится меньше кофеина, чем в молотом кофе. Врач считает, что пить его полезно тем, кто хочет уменьшить количество потребляемого кофеина или уменьшить свою зависимость от него.