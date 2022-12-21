Чем опасен растворимый кофе

Медик добавила, что употреблять растворимый кофе опасно на голодный желудок – на это негативно реагирует слизистая пищеварительного органа. Привычка пить его натощак может спровоцировать различные патологии ЖКТ, добавила Корнеева, беседуя с изданием „Подмосковье сегодня“.

\Специалист констатировала, что при изготовлении растворимого сырья кофейные зерна из-за обработки теряют часть полезных свойств. В то же время в растворимом содержится меньше кофеина, чем в молотом кофе. Врач считает, что пить его полезно тем, кто хочет уменьшить количество потребляемого кофеина или уменьшить свою зависимость от него.