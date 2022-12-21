Горько! Политик Сирет Котка объявила о помолвке с возлюбленным: мы готовы сделать следующий шаг в отношениях

В интервью журналу выяснилось, что бойфренд Сирет Индрек Грусдам - адвокат, и они начали более тесно общаться в октябре прошлого года. „Теперь, год спустя, в октябре, он также попросил моей руки. Поэтому мы готовы сделать следующий шаг в этом направлении“, - говорит Сирет, крутя на пальце кольцо с зеленым камнем.