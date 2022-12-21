21.12.2022, 12:49
Горько! Политик Сирет Котка объявила о помолвке с возлюбленным: мы готовы сделать следующий шаг в отношениях(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
2022 год станет ярким воспоминанием для политика Сирет Котка, которая в последнем номере журнала Naisteleht объявила о помолвке со своим возлюбленным. Еще в октябре Котка отказалась давать комментарии порталу Kroonika о своем женихе.
В интервью журналу выяснилось, что бойфренд Сирет Индрек Грусдам - адвокат, и они начали более тесно общаться в октябре прошлого года. „Теперь, год спустя, в октябре, он также попросил моей руки. Поэтому мы готовы сделать следующий шаг в этом направлении“, - говорит Сирет, крутя на пальце кольцо с зеленым камнем.