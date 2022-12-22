ФОТО | От Майлис Репс сбежали собаки. Оказалось, что это не в первый раз

В комментарии пришла Майлис Репс, поблагодарила за пост, добавив, что собаки вместе с детьми были во дворе, но кто-то якобы не закрыл ворота. Собаки благополучно вернулись домой. Но на этом история не закончилась.

Еще одна участница группы попросила следить за воротами, потому что „одна собака уже попала под машину, а французские бульдоги в принципе не терпят холод“. Женщина также написала, что жизненные уроки даны для того, чтобы на них учиться. С этим Репс согласилась и поблагодарила за критику. Участница группы отметила, что это не первый раз, когда ворота оказываются открытыми и, вероятно, надо это исправить. Этот комментарий Репс оставила без внимания.