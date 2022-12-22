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22.12.2022, 12:27

ФОТО | От Майлис Репс сбежали собаки. Оказалось, что это не в первый раз

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Mailis Repsi kohtuistung 25.10.2022
Mailis Repsi kohtuistung 25.10.2022
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Накануне участница группы „Nõmmekad“ в социальной сети Facebook опубликовала фотографию нескольких собак, гуляющих в столичном районе Нымме на улице Пыллу, и написала, что они сбежали. В комментариях выяснилось, что собаки принадлежат политику Майлис Репс.

Скриншот из группы "Nõmmekad"

В комментарии пришла Майлис Репс, поблагодарила за пост, добавив, что собаки вместе с детьми были во дворе, но кто-то якобы не закрыл ворота. Собаки благополучно вернулись домой. Но на этом история не закончилась.

Скриншот из группы "Nõmmekad"

Еще одна участница группы попросила следить за воротами, потому что „одна собака уже попала под машину, а французские бульдоги в принципе не терпят холод“. Женщина также написала, что жизненные уроки даны для того, чтобы на них учиться. С этим Репс согласилась и поблагодарила за критику. Участница группы отметила, что это не первый раз, когда ворота оказываются открытыми и, вероятно, надо это исправить. Этот комментарий Репс оставила без внимания.

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