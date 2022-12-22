ОПРОС | „Цены взлетели, но сейчас есть скидки — нужно выбирать правильный магазин“: Жители Эстонии не намерены отказываться от красной икры на новогоднем столе(3)
Уровень инфляции в Эстонии в 2022 году перевалил за 20% - отразится ли это на новогоднем столе эстоноземельцев? Алина Захарова отправилась в Lasnamäe Centrum и поговорила с жителями Эстонии об экономии, подарках, телепрограмме и красной икре на Новый год. Смотрите в нашем видеосюжете!
В ответах прослеживалась тенденция, что экономить на новогоднем столе мало кто собирается:
„Пока нет, инфляция не повлияла. У меня всегда такой скромный стол - красная икра, шампанское, и они будут на моем столе“;
„Нормально будем накрывать“;
„Чувствуется, цены взлетели, но сейчас есть скидки, нужно выбирать правильный магазин, куда сходить“;
„Нет, не повлияла. Ну, а на что мне тратиться, в принципе? Подарки родным и близким, ну и все. Я просто сам по себе человек такой, я не праздную ни Новый год, ни день рождения“;
„Новый год один раз в году, так что мы всегда стараемся праздновать отлично“.