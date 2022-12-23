Кому не стоит ходить в баню

Терапевт и эндокринолог Елена Киселева рассказала в интервью, что в баню не стоит ходить людям с инфекционными заболеваниями. По словам доктора, пребывание в бане может закончиться для них генерализацией инфекции с риском подвергнуться сепсису, септическому шоку. Если баня посещается в стадии обострения хронического заболевания, это чревато развитием функциональной недостаточности больного органа: например, сердечной, почечной, печеночной недостаточности.

Также небезопасно париться в бане людям с высоким артериальным давлением. При гипертонии (а также при наличии острых сосудистых заболеваний) температурный перепад в бане способен повлиять на развитие процессов, ведущих к инфаркту и инсульту, предупредила медик.



Еще одно противопоказание для посещения бани – камни в желчном пузыре, мочевыводящих путях. Такие камни могут прийти в движение и спровоцировать острую закупорку в желчном протоке или мочеточнике – это грозит человеку развитием критической ситуации, когда понадобится хирургическое вмешательство, вплоть до возникновения перитонита.

„Абсолютные противопоказания: неконтролируемая артериальная гипертензия; психические расстройства или тяжелые неврологические заболевания, судорожный синдром, любые онкологические заболевания; гиперфункция щитовидной железы, поражения кожи, склонность к кровотечениям или тромбообразованию, туберкулез“, — добавила Киселева.

Медик объяснила, что в бане может стать плохо даже в целом здоровому человеку. Это происходит из-за сосудистых изменений под влиянием высоких температур. Сосуды могут подвергнуться значительному расширению, последствием чего становится нарушение кровоснабжения важных органов – сердца, мозга. В результате развивается их недостаточность, падает давление, человек может потерять сознание, испытать судорожный синдром.