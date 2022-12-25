Чем живая елка опасна для домашних животных

Специалист сообщил, что в практике бывают случаи, когда в начале января хозяева обращаются в ветеринарные клиники, потому что у домашнего питомца вялость и температура. В процессе выясняется, что животный болен пироплазмозом.

„Живые ёлки, которые ставят в праздники дома, отогреваются, а с ними отогреваются клещи, зимующие на дереве. Такое происходит редко, но может быть. И мы всегда это имеем в виду, когда вдруг в начале января у питомца поднимается температура“, — сообщил Цыпленков.