Индиец создал своего Санта Клауса — из песка и помидоров

Скульптор и художник Сударсан Паттнаик из Индии, попавший в 2012 году в книгу рекордов Гинесса за создание самого высоко замка из песка, на этот раз сделал гигантскую скульптуру Санта-Клауса из песка и томатов. Об этом Паттнаик сообщил в Twitter.