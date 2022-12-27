Простые советы, как быстро избавиться от похмелья

Вы не ошибаетесь, если считаете, что с возрастом ваше похмелье становится только хуже. Способность организма перерабатывать алкоголь действительно может ухудшаться с возрастом. Ухудшение похмелья связано с уменьшением запасов важного белка, называемого алкогольдегидрогеназой, который помогает расщеплять алкоголь.

„Кроме того, многие люди пьют меньше и менее регулярно, когда становятся старше, и поэтому, когда они проводят большую ночь на выпивке, они переносят ее гораздо хуже“, — говорит врач-терапевт Ирина Андреева.

Головные боли и тошнота, которые часто сопровождают похмелье, могут быть вызваны обезвоживанием. Алкоголь усиливает вашу потребность в мочеиспускании, заставляя вас терять больше жидкости. У врача есть простое решение этих недугов — пейте воду.

Но у него есть и менее известная подсказка. Она рекомендует есть продукты с высоким содержанием калия. Многие симптомы похмелья связаны не только с нехваткой воды в организме, но и с низким уровнем электролитов.

„Широко известно, что употребление алкоголя блокирует выработку гормона, который помогает вашему телу удерживать воду, что приводит к обезвоживанию и потере электролитов, таких как калий и натрий. Употребление на следующий день продуктов, содержащих калий, таких как бананы, апельсины, абрикосы, грейпфрутовая падь и дыня, листовая зелень, шпинат, брокколи, картофель, грибы и горох, поможет уменьшить похмелье и восполнить потерю электролитов, заставляя вас поправляйся быстрее“, — говорит врач.

Помимо продуктов, богатых калием, употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, также может помочь.

Наличие здоровой дозы витамина С в вашем организме до и после употребления алкоголя может помочь предотвратить или уменьшить тяжесть похмелья, поэтому подумайте о включении некоторых овощей, таких как брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, зеленый и красный перец или напитки. немного свежевыжатого апельсинового или томатного сока перед вечеринкой и на следующий день.