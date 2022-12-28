ТОП-6 праздничных „нельзя“

Нельзя ссориться с близкими

Иначе оставить все обиды в старом году будет непросто. Зачем вам лишние проблемы? Так что принимаем успокоительное и не общаемся с негативными людьми от греха подальше.

Нельзя покупать вещи для дома

Хочется купить новогоднюю скатерть? Понимаем, но лучше это сделать заранее (хотя бы за несколько дней до праздника). В этот же период прикупите кухонные принадлежности. Зато потом вы со спокойной совестью приготовите любимый салатик, не отступая от традиций.

Нельзя пользоваться иголкой

Зашивайте одежду хотя бы за пару дней до торжества и встречайте праздник уже одетой с иголочки.

Нельзя стричь волосы

Знаете, в чем причина такого запрета? Во-первых, это риски встречать Новый год с прической „стрижка-вспышка“, но есть и магическое объяснение приметы: волосы –– это энергия, которая точно пригодится на празднике. Еще бы, вам же еще застольные песни петь, поэтому экономьте силы, то есть волосы.

Нельзя готовить блюда из ракообразных

Все потому, что эти товарищи пятятся назад, а вам в новом году нужно двигаться только вперед. Это ограничение относится только к натуральным продуктам из членистоногих и на крабовые палочки не распространяется.

Нельзя брать в долг

В новой жизни (все же мы ее начинаем в новогодние праздники) старые проблемы не нужны. Так что лучше встретить Новый год чуть скромнее, но сохранить чистую совесть.