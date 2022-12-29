От чего чаще всего умирают люди на праздниках

Откладывание похода к врачу

Одной из неожиданных и не самых популярных причин врачи считают то, что многие люди откладывают поход к врачу до послепраздничных дней. Именно в этом, по мнению ученых из Калифорнийского университета, кроется причина повышенной смертности. Они опубликовали исследование, в котором проанализировали свидетельства о смерти, выданные в новогодние праздники с 1999 по 2004 годы.

Дело в том, что в праздники могут обостряться различные заболевания, и не все люди хотят идти к врачу. Это и является одной из распространенных причин смерти.

Сердце и сосуды

Если говорить о конкретных заболеваниях, то больше всего страдает сердечно-сосудистая система. От заболеваний сердца и сосудов люди чаще всего умирают зимой, а еще чаще — во время новогодних праздников. Ученые из Новой Зеландии выяснили, что во время праздников от инфарктов и инсультов умирают молодые люди, которые выбиваются из общей статистики.

Они выяснили, что есть несколько причин того, почему люди на праздниках умирают чаще. Во-первых, они откладывают визит к врачу. Во-вторых, в больницах оказывается недостаточно людей для квалифицированной помощи. В-третьих, это связано с образом жизни людей в праздники: большое количество несбалансированной еды и алкоголя. В-четвертых, на состояние влияет эмоциональный стресс перед праздниками.

Чтобы снизить риск смертности и обезопасить себя, врачи предлагают избегать стресса перед праздниками, ограничить употребление калорийной пищи и алкоголя, а также не откладывать визит к врачу даже в случае ОРВИ.