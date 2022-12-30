Назван самый вредный для нервной системы алкогольный напиток(1)
Энергетические напитки являются самым вредным для нервной системы алкоголем, так как разрушают ее.
Есть мнение, что крепкие алкогольные напитки вреднее слабоалкогольных, однако это верно лишь отчасти, пишет rambler. Высокоградусный алкоголь быстрее доводит организм до интоксикации, но низкоградусный создает иллюзию контроля над зависимостью и так же вреден при систематическом употреблении. Этиловый спирт негативно отражается на многих системах организма, в том числе и на нервной системе.
После употребления алкоголя возрастает уровень дофамина, оказывающий воздействие на центры удовольствия. Человек расслабляется, настроение поднимается, хочется больше общаться. Из-за этого возникает желание вновь попробовать то, что давало удовольствие в прошлом, добавила терапевт. Так формируется механизм психологической зависимости. Многое зависит и от наследственности, генетики, количества спиртового, но основной посыл остается прежним — безопасных доз алкоголя нет.
Этанол и газированность энергетических напитков сбивают нервную систему и убивает сами нервные клетки