Назван самый вредный для нервной системы алкогольный напиток

Есть мнение, что крепкие алкогольные напитки вреднее слабоалкогольных, однако это верно лишь отчасти, пишет rambler. Высокоградусный алкоголь быстрее доводит организм до интоксикации, но низкоградусный создает иллюзию контроля над зависимостью и так же вреден при систематическом употреблении. Этиловый спирт негативно отражается на многих системах организма, в том числе и на нервной системе.