Как сохранить салаты свежими после Нового года

„Надеяться на долгую сохранность в холодильнике не стоит. Бактерии быстро размножаются. Даже из холодильника можно получить испорченный продукт, например кисломолочку“, – отметил Бобровский.

Диетолог подчеркнул, что реакция на испорченный продукт у каждого индивидуальна, кто-то может отравиться, а кто-то нет. По словам Бобровского, скоропортящиеся продукты стоит хранить не больше суток.

„Юговосточные, корейские салаты хранятся дольше в виду своих национальных особенностей“, – отметил диетолог.

Он рассказал, что можно заморозить некоторые ингредиенты салата. Но нельзя замораживать салаты заправленные соусами и отдельно соусы к салатам.