ОПРОС | Инфляция и война - главные проблемы: Жители Эстонии резко высказываются о 2022 годе и желают мирного неба над головой(31)
Год назад никто и подумать не мог, что главным желанием жителей Эстонии на 2023 год будет мирное небо над головой, а главной проблемой - инфляция. Алина Захарова отправилась в Lasnamäe Centrum и поговорила с жителями Эстонии об отрицательных и положительных моментах 2022 года, а также пожеланиях на следующий. Смотрите в нашем видеосюжете!
„Год был переменчивый, скажем так, потому что инфляция все же сыграла свою роль“;
„К сожалению, этот год сложился не очень хорошо, и я прямо жду не дождусь, когда он закончится“;
„Мы с вами говорим в год, когда идет война, поэтому больше отрицательных эмоций“;
„Новогоднего настроения в последнее время нет - войны все-таки“;
„Все-таки бензин стоил 1,3 наверное за литр, а сейчас плюс-минус 1,8. Тоже бьет по кошельку“.