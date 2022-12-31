ОПРОС | Инфляция и война - главные проблемы: Жители Эстонии резко высказываются о 2022 годе и желают мирного неба над головой

Год назад никто и подумать не мог, что главным желанием жителей Эстонии на 2023 год будет мирное небо над головой, а главной проблемой - инфляция. Алина Захарова отправилась в Lasnamäe Centrum и поговорила с жителями Эстонии об отрицательных и положительных моментах 2022 года, а также пожеланиях на следующий. Смотрите в нашем видеосюжете!