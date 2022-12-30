Алина Захарова советует: Веселые и простые конкурсы для домашней новогодней вечеринки

1. Самый нежный

Нужно: рулон туалетной бумаги и бокал/стакан, наполненный водой.

Суть конкурса: Кто быстрее подкрутит стакан к себе, тот и победил. Тут важно не спешить, но и не медлить. Лучше поймать нужный ритм и не дать стакану задрожать, иначе вода прольется, и туалетная бумага порвется.

2. Самый богатый

Нужно: Большая миска, кухонная лопатка, сувенирные деньги (можно взять из игры „Монополия“), повязка на глаза.

Суть конкурса: Игрок с завязанными глазами должен насобирать в миску максимальное количество бумажных купюр. С первого взгляда это кажется легче, чем на самом деле, и за деньги нужно будет побороться. Смешно становится, когда игроком восхищаются окружающие, хотя у него ничего не получается.

3. Самый быстрый

Нужно: пустая пластиковая бутылка

Суть конкурса: Включайте веселую музыку, ведущий ставит на пол бутылку между двумя игроками. Игроки, пританцовывая, выполняют команды ведущего и кладут руки на разные части своего тела, пока ведущий не скажет слово „бутылка!“ Кто первый схватил, тот и победил. Ведущий может увеличивать темп и запутывать игроков.

4. Самый меткий

Нужно: Пластиковый стаканчик, елочный шарик, веревки

Это топовый новогодний конкурс в TikTok! Елочный шарик на длинной веревке прикрепляется ко дну стаканчика и так же стаканчик закрепляется игроку на уровне низа живота (проще понять по видео). Победил тот, кто попал елочным шариком к себе в стакан. Главное - без помощи рук!

5. Самый удачливый

Нужно: подарки, одноразовые тарелки, нитки, пластиковый стаканчик.

Приятная и добрая игра. Тянешь за ниточку и получаешь подарок. Азарт возникает в том случае, если среди подарков лежит действительно дорогой приз. Так что играйте и проверяйте свою удачу!

Нескучного вам Нового года, друзья! Помните, если вы умеете над собой смеяться, значит еще не все потеряно! Ведь юмор продлевает жизнь!