„Это знак большой дружбы“. Эдгар Сависаар оставил свою немецкую овчарку Урмасу Сыырумаа

„Пусть его душа обретет покой“, - говорит Урмас Сыырумаа (61) и делает долгую паузу. Он признается, что хотел бы воздержаться от выражения мнения или характеристики кого-либо, но говорит, что Эдгар был великим человеком со своими причудами. По словам Урмаса, смерть его давнего друга стала вчера еще одной неожиданностью.

„Интересно, что Эдгар решил оставить своего лучшего друга, свою немецкую овчарку Рекса, мне. Я только вчера вечером узнал, что это было его желание. Сначала это шокировало, но в ретроспективе - это признак большой дружбы“, - говорит он. Большая собака символизирует большую дружбу, верность и защиту. По словам Урмаса, будет лучше, если верный друг Эдгара проведет остаток своих дней в Хундисильма, где находится его дом. В последние годы именно Урмас знал, что ест собака Эдгара и хватает ли ей еды. „Этот символизм говорит сам за себя. Все будет решено так, чтобы у собаки была хорошая жизнь“, - говорит Урмас и продолжает рассказывать о ее хозяине.