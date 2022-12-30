30.12.2022, 17:02
„Это знак большой дружбы“. Эдгар Сависаар оставил свою немецкую овчарку Урмасу Сыырумаа
ФОТО: | Tatjana Iljina / Õhtuleht
Предприниматель Урмас Сыырумаа на протяжении многих лет был другом, советником и защитником политической иконы Эдгара Сависаара. Эдгар оставил свою любимую собаку и верного друга Рекса, немецкую овчарку, на попечение Урмаса, пишет Kroonika.
„Пусть его душа обретет покой“, - говорит Урмас Сыырумаа (61) и делает долгую паузу. Он признается, что хотел бы воздержаться от выражения мнения или характеристики кого-либо, но говорит, что Эдгар был великим человеком со своими причудами. По словам Урмаса, смерть его давнего друга стала вчера еще одной неожиданностью.