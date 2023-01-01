Ранние признаки рака, которые можно принять за похмелье(3)
При любом заболевании, чем раньше вы обнаружите признаки рака, тем раньше вы сможете обратиться за лечением, — констатирует Medikforum. По этой причине знание симптомов может спасти жизнь. Однако врач предупредил, что некоторые признаки заболевания могут быть ошибочно приняты за что-то менее опасное — например, похмелье.
„Чрезмерная сухость во рту иногда является признаком рака головы и шеи, а тошнота и рвота могут быть связаны с опухолями головного мозга или непроходимостью кишечника. Симптомы обезвоживания, которые часто вызываются чрезмерным употреблением алкоголя, также могут быть связаны с некоторыми видами рака“, — предупреждает онколог Андрей Воробьёв.
Неспособность полностью опорожнить мочевой пузырь может быть признаком рака предстательной железы у мужчин.
Другие симптомы рака предстательной железы включают:
Потребность в более частом мочеиспускании, часто в ночное время
Трудности с началом мочеиспускания
Натуживание или длительное мочеиспускание
Слабый поток
Кровь в моче или кровь в сперме.
„Наконец, чрезмерная усталость может возникать при некоторых видах рака, поскольку опухоль использует питательные вещества организма для роста, а не позволяет им пополнять ваше тело“, — резюмирует онколог.