Ранние признаки рака, которые можно принять за похмелье

При любом заболевании, чем раньше вы обнаружите признаки рака, тем раньше вы сможете обратиться за лечением, — констатирует Medikforum. По этой причине знание симптомов может спасти жизнь. Однако врач предупредил, что некоторые признаки заболевания могут быть ошибочно приняты за что-то менее опасное — например, похмелье.