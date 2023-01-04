Апельсины снижают риск потери зрения на 60%

Если вы едите апельсин, чтобы получить немного витамина С или насладиться сладким, но пикантным вкусом, цитрусовые предлагают больше, чем просто приятное повышение иммунитета.

Апельсины могут снизить риск потери зрения, известной как дегенерация желтого пятна. Первые симптомы часто включают размытую или искаженную область вашего зрения. К счастью, апельсины снижает риск дегенерации желтого пятна на целых 60 процентов. Исследователи обнаружили, что люди, которые регулярно едят апельсины, менее склонны к развитию дегенерации желтого пятна в течение 15-летнего исследовательского периода.

В то время как те, кто регулярно употребляет цитрусовые, имеют наибольший уровень защиты, даже употребление апельсина один раз в неделю, по-видимому, дает „значительную пользу“.

60-процентное снижение наблюдалось у тех, кто ел хотя бы одну порцию апельсинов каждый день. Когда дело доходит до мощной части фруктов, ответственной за эти преимущества, исследователи связывают это с флавоноидами — различными соединениями, которые естественным образом встречаются во многих фруктах и овощах.

„Люди, которые съедают хотя бы одну порцию апельсина каждый день, имеют меньший риск развития дегенерации желтого пятна по сравнению с людьми, которые никогда не едят апельсины“.