Врач делится простым методом лечения насморка

Характерными симптомами ринита являются затрудненное носовое дыхание и заложенность, чихание, а также выделения из носа. Возникающий при этом насморк может быть очень обильным и неприятным, но на начальной стадии и в отсутствие осложнений его можно лечить самостоятельно.

В то же время Жиляева отметила, что в некоторых случаях насморк переходит в тяжелую форму, и человеку с ним нужно обращаться к специалисту. ЛОР-врач назвала признаки, которые говорят о подобном осложнении: слишком долгий насморк, высокая температура, гнойные выделения из носа, головная боль. Их возникновение указывает на бактериальную инфекцию и высокий риск опасных осложнений, в том числе таких как менингит или абсцесс мозга.