Нарколог не советует допивать открытое несколько дней назад вино

„В отличие от испорченной пищи, в старом открытом вине не живут болезнетворные бактерии, однако, может появиться плесень. Причина этого в том, что после открытия бутылки вина содержащийся в нем алкоголь начинает окисляться. Когда вино подвергается воздействию большого количества кислорода в течение длительного времени, оно может превратиться в уксус. Пить такое вино - идея как минимум сомнительная и опасная для здоровья“, — сказал Скрябин.

Он отметил, что испорченное вино можно распознать по специфическому запаху и призвал избавляться от остатков недопитого алкоголя.

„Хочу напомнить, что согласно словарю Даля, остатки жидкости на дне вместе с осадком называются „подонки“, и по одной из версий, это слово распространилось и на завсегдатаев трактиров, допивающих остатки алкоголя за другими посетителями. При этом прошу обратить внимание, что это ни в коем случае не значит, что вам обязательно нужно сразу выпить всю бутылку вина по старой доброй традиции: „чтобы не пропадало“, — подчеркнул Скрябин.

Нарколог также напомнил, что лучшее решение для собственного здоровья - это трезвый образ жизни.

„Помимо собственно зависимости от алкоголя, чрезмерное его употребление может повысить риск возникновения серьезных проблем со здоровьем. В их числе некоторые виды рака, включая рак груди и рак полости рта, горла, пищевода и печени, панкреатит, болезни печени, нарушения сердечного ритма, инсульт, повышение артериального давления. Прибавьте к этому перечню повышенный риск самоубийств, случайных серьезных травм и тяжелых отравлений - и вы поймете, что решение вести трезвый образ жизни сулит только плюсы вашему здоровью“, - добавил он.