В творческом городке Теллискиви открылась стильная кулинарная студия

Основатель FoodStudio Хельгор Марков отметил, что в сравнении с 13 годами назад, когда была открыта первая кулинарная студия FoodStudio, традиции совместного приготовления пищи и тренды приготовления пищи дома заметно изменились: „В Скандинавии приготовление качественной еды дома начало заметно набирать популярность около пяти лет назад. Пандемия коронавируса не оставила людям выбора, превратив всех жителей Эстонии в домашних кулинаров“.

Хельгор Марков сослался на исследование World Cooking Index 2021 года, которое демонстрирует, что до пандемии в Европе дома готовили в среднем 7-9 блюд в неделю, тогда как сегодня дома готовят 10-12 блюд в неделю: „В дополнение к простым домашним блюдам все больше и больше людей ищут интересные рецепты и хотят научиться самостоятельно готовить еду ресторанного уровня“.

Помимо связанных с едой мероприятий, в 2017 году FoodStudio запустила производство продуктов питания. При поддержке Coop Pank была создана линия по производству бульонов FoodStudio, чтобы жителям Эстонии было проще готовить дома вкусную и полезную пищу.

Руководитель бизнес-банкинга Coop Pank Арко Куртманн сказал, что переломные времена непросты для начала бизнеса, но дают смелым предпринимателям хороший старт: „Команда FoodStudio – лучший пример бизнеса, который добивается успеха, потому что работает с душой. В дополнение к современной кулинарной студии они разработали производственную линию самых успешных в Эстонии бульонов, которые уже экспортируются в Европу. Миссия Coop Pank заключается в финансировании и поддержке именно таких амбициозных отечественных предприятий, и мы с нетерпением ждем следующих проектов FoodStudio“.