12.01.2023, 14:02
Индийский вдовец сделал силиконовую копию умершей супруги
ФОТО: Youtube
Житель индийского города Кайкхали, штат Западная Бенгалия, 65-летний Тапас Сандилья, создал копию покойной жены из силикона и решил с ней жить, — пишет The Times of India.
Интересно, что эту идею подала сама жена, недавно умершая от коронавируса:
„Десять лет назад мы посетили храм Исккон в Маяпуре и не могли перестать восхищаться реалистичной статуей основателя ордена А.Ч. Бхактиведанты Свами. Именно тогда Индрани сообщила мне о своём желании получить подобную статую, если ей случится умереть раньше меня“, — заявил Тапас Сандилья.
„Если мы можем хранить дома фотографии в рамках после чьей-то смерти, почему бы не поставить статую?“, — спрашивает он.
30-килограммовую куклу делали полгода, а обошлась она в 3 тысячи долларов.