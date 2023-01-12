Индийский вдовец сделал силиконовую копию умершей супруги

Интересно, что эту идею подала сама жена, недавно умершая от коронавируса:

„Десять лет назад мы посетили храм Исккон в Маяпуре и не могли перестать восхищаться реалистичной статуей основателя ордена А.Ч. Бхактиведанты Свами. Именно тогда Индрани сообщила мне о своём желании получить подобную статую, если ей случится умереть раньше меня“, — заявил Тапас Сандилья.

„Если мы можем хранить дома фотографии в рамках после чьей-то смерти, почему бы не поставить статую?“, — спрашивает он.

30-килограммовую куклу делали полгода, а обошлась она в 3 тысячи долларов.