Британка вышла замуж за одеяло и рассказала о своей семейной жизни

Свадьба Паскаль Селлик и одеяла состоялась 14 февраля 2019 года в присутствии 120 гостей. На церемонии действовал пижамный дресс-код. Невеста, которой тогда было 49 лет, попросила всех прийти в одежде для сна и в тапочках.

„Это свадьба была арт-проектом, своеобразным посланием в День святого Валентина, адресованным всем, кто иногда испытывает одиночество, — объяснила Селлик. — Мы пытались сказать им, что это нормально, и в такие моменты можно позаботиться о себе, провести время в постели и, возможно, выйти замуж за постельное белье. Почему бы и нет?“

Женщина описала свои отношения с одеялом не как страстную любовь, а как большую дружбу. Она добавила, что у нее были и другие одеяла, но она всегда была эмоционально привязана только к одному из них. Помимо одеяла, у Селлик есть и более традиционный партнер: мужчина, которого зовут Джонни. По словам женщины, он не ревнует и с пониманием относится к ее поведению.