Продукты с аминокислотами, сжигающими жир на животе

„Есть много продуктов и напитков, которые могут воздействовать на виновника ожирения, при этом важную роль играют белки. Две аминокислоты играют ключевую роль в сжигании жира — лейцин и аргинин. Они являются диетическим продуктом и используются для производства двух гормонов, участвующих в жировых отложениях и контроле веса. Это инсулин и глюкагон, регуляторы нашего чувства сытости, говорящие нам, что мы сыты. Они играют ключевую роль в балансе сахара в крови, что способствует потере абдоминального жира и веса в целом“, — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.

Однако, когда люди пытаются похудеть, они сосредотачиваются на ограничении потребления калорий, что также может привести к отказу от белка. К счастью, есть много разных продуктов, которые могут помочь вам получить достаточное количество белка, а значит, и аминокислот.



Лейцин содержится как в животных, так и в растительных источниках белка, включая сыр, семена подсолнечника, мясо, рыбу, арахис, миндаль и овес.



Аргинин содержится во всех орехах, которые являются его богатыми источниками, а также в рыбе, курице, яйцах и бобах.