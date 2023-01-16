Продукты с аминокислотами, сжигающими жир на животе(3)
Висцеральный жир, также известный как жир на животе, содержит такие важные органы, как печень, что может вызвать серьезные осложнения из-за его расположения, — напоминает Medikforum. Таким образом, накопление этого типа жира может поставить под угрозу жизненно важные функции, повышая риск хронических осложнений, таких как болезни сердца. К счастью, противоядием от висцерального ожирения может стать, как бы странно это не показалось, еда.
„Есть много продуктов и напитков, которые могут воздействовать на виновника ожирения, при этом важную роль играют белки. Две аминокислоты играют ключевую роль в сжигании жира — лейцин и аргинин. Они являются диетическим продуктом и используются для производства двух гормонов, участвующих в жировых отложениях и контроле веса. Это инсулин и глюкагон, регуляторы нашего чувства сытости, говорящие нам, что мы сыты. Они играют ключевую роль в балансе сахара в крови, что способствует потере абдоминального жира и веса в целом“, — говорит врач-нутрициолог Игорь Строков.
Однако, когда люди пытаются похудеть, они сосредотачиваются на ограничении потребления калорий, что также может привести к отказу от белка. К счастью, есть много разных продуктов, которые могут помочь вам получить достаточное количество белка, а значит, и аминокислот.
Лейцин содержится как в животных, так и в растительных источниках белка, включая сыр, семена подсолнечника, мясо, рыбу, арахис, миндаль и овес.
Аргинин содержится во всех орехах, которые являются его богатыми источниками, а также в рыбе, курице, яйцах и бобах.