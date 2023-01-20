ВИДЕО | Эксперимент „Зеркала“: действительно ли некоторые микроволновки могут быть опасны для здоровья?

Насколько безопасны микроволновки? Дебаты на эту тему идут с того момента, когда было освоено производство микроволновок и началась их реализация на рынке.

Некоторые считают, что вычислить опасный прибор можно, „вооружившись“ обычным мобильным телефоном. Что для этого предлагают сделать? Положить мобильник в отключенную от сети микроволновку, захлопнуть дверцу, а потом позвонить на этот гаджет. Передача „Зеркало“ провело эксперимент на микроволновках всех ценовых категорий.