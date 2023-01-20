Tопчик
20.01.2023, 13:18

ВИДЕО | Эксперимент „Зеркала“: действительно ли некоторые микроволновки могут быть опасны для здоровья?

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ФОТО: screenshot

Насколько безопасны микроволновки? Дебаты на эту тему идут с того момента, когда было освоено производство микроволновок и началась их реализация на рынке.

Некоторые считают, что вычислить опасный прибор можно, „вооружившись“ обычным мобильным телефоном. Что для этого предлагают сделать? Положить мобильник в отключенную от сети микроволновку, захлопнуть дверцу, а потом позвонить на этот гаджет. Передача „Зеркало“ провело эксперимент на микроволновках всех ценовых категорий.

С каждой микроволновкой и каждым звонком „Зеркало“ пришло к пониманию, что всё это полная ерунда. Ни цена, ни производитель, ни цвет или материал не имеют никакого значения. Смотрите видео ниже!

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