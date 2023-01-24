Пара с тремя детьми решила уехать из Кембриджа в джунгли

Грег Дикенс, которому сейчас 36 лет, и его жена Гуэн Бредбери, которой 35 лет, познакомились 15 лет назад на олимпиаде по биологии. Спустя четыре года они снова встретились в ночном клубе. У них завязался роман, они поженились. У супругов трое детей: пятилетняя Тальфа, трехлетний Мартес и годовалая Лутра Дикенс.

Супруги решили взять творческий отпуск на работе и провести год и три месяца в джунглях Гайаны вместе с детьми. Грег с детства мечтал пожить в джунглях. Они с женой десять лет планировали такое путешествие. Стоимость поездки составит около 30 тысяч фунтов.

В джунглях они планируют спать в гамаках и жить среди опасных животных, там есть в том числе бразильский странствующий паук, который считается самым ядовитым пауком в мире, и самая ядовитая в мире многоножка. В ходе подготовки к поездке британцы отказались от обеденного стола и начали есть еду, разложенную на полу. Они стали приучать детей к острой пище, так как в традиционной кухне Гайаны используется значительное количество перца чили.

Экспедиция начнется в апреле. Семья улетит в столицу Гайаны Джорджтаун. После перелета у них будет два дня, чтобы закупить оборудование для яхты на солнечных батареях и решить вопрос с визами. После этого они полетят в населенный пункт Летем, откуда на джипе поедут к начальной точке двухнедельного тренировочного курса с инструктором по выживанию в джунглях Андерсом Андерсоном. Инструктор научит их выживать в джунглях, перемещаться по реке, находить пищу и защищаться от хищников.

В ходе обучения семья поплывет по реке к станции Международного центра сохранения и развития тропических лесов Ивокрама. Оттуда учеными сквозь джунгли проложены многокилометровые пути. Семья будет путешествовать под покровительством организаций по защите дикой природы. Покровительство будет оказано при условии, что Грег и Гуэн займутся сбором данных о животных. Эта информация поможет зоопаркам улучшить условия содержания животных.