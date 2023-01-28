5 способов, как избавиться от головной боли без таблеток

Медикаментозное лечение назначают в зависимости от причины, локализации, интенсивности и длительности.

Но существует и множество других подходов, которые облегчают симптомы. Среди них — физические упражнения, тепловая и холодовая терапия, методы релаксации, физиотерапия, иглотерапия, пишет rambler.

Все методы лечения назначаются только врачом.

Техника Александера

Физические упражнения — важный компонент обезболивания. Регулярная активность помогает улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и увеличить мышечную силу.

В данную категорию можно отнести технику Александера — метод ухода за собой и обучения движениям. Разработал её Ф. Матиас Александер в конце XIX века с целью улучшения общего самочувствия.

Техника направлена на улучшение движений и осанки, так как многие распространённые заболевания проистекают из бессознательных привычек напряжения и неправильного использования тела.

Метод Александера часто используется для уменьшения напряжения и облегчения боли, вызванной хроническими заболеваниями (боли в спине, шее, мигрень). Этот подход также используется для повышения производительности в таких видах деятельности, как музыка, танцы и спорт.

Занятия проходят под руководством сертифицированного преподавателя. Во время урока учитель наблюдает за движениями и позой ученика, помогая ему лучше осознавать своё тело.

Тепловая и холодовая терапия

Эффективные методы лечения боли. Тепловая терапия может быть использована для улучшения кровообращения и уменьшения скованности мышц. А холодовая помогает уменьшить воспаление, используется при ушибах, вывихах, растяжениях, закрытых травмах.

На поражённый участок можно осуществлять как тепловое, так и холодовое воздействие с помощью грелки или пакета со льдом.

Методы релаксации

Методы релаксации, такие как глубокое дыхание, медитация способствуют расслаблению и могут быть эффективными в борьбе с болью.